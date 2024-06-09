Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Haziran'da Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. 40 dakika süren görüşme sonrası taraflar herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak ortaya atılan iddiaların da ardı arkası kesilmedi. Pazartesi ya da salı günü İYİ Parti'de aktif siyaset yapan 4 tane milletvekilinin AK Parti'ye geçeği kulislerde konuşulmaya başlandı.

İYİ PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 44'TEN 36'YA DÜŞTÜ

Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanlığını bırakması sonrasında bazı yöneticiler ve milletvekilleri partilerinden istifa etmişti. Son olarak ise İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya CHP'ye katılmış ve İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 44'ten 36'ya düşmüştü. Eğer bu kulis bilgisi doğru çıkarsa bu sayı 32'ye kadar düşmüş olacak.

"İYİ PARTİLİ 4 VEKİL CHP'YE GEÇECEK"

Haber7 yazarı Ferhat Murat, İYİ Parti ile ilgili çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı. Murat Pazartesi ve Salı gününü işaret ederek, "Pazartesi ya da salı günü İYİ Parti'de aktif siyaset yapan 4 tane milletvekili AK Parti'ye geçecek. " dedi.

"AKŞENER BAŞKA BİR PARTİYE Mİ KATILACAK?"

Murat'a "Bir taraftan İYİ Parti'den CHP'ye diğer taraftan da İYİ Parti'den AK Parti'ye geçişler var. İYİ Parti nereye doğru sürükleniyor. Meral Akşener ofis açtığında eski İYİ Parti genel başkanı olarak mı ofis açacak? Yoksa Milliyetçi Hareket Partisi'ne mi dönecek? AK Parti'ye mi katılacak?" sorusu yöneltildi.

"AKTİF SİYASETİN İÇİNDE OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Murat ise"Ben Meral Akşener'in yakın zamanda aktif siyasetin içerisinde olacağını düşünmüyorum. MHP veya AK Parti'ye girip siyaset yapmak yerine bugüne kadar elde ettiği tecrübeleri Türkiye'ye aktarma konusunda kendisinden talep edildiği miktarda sunma konusunda kendisi böyle bir süreci başlatmış. MHP'den bu yana beraber siyaset yaptığı bir ortam hazırlanıyor. Meral Akşener'in amacı katkı sunmak. Türk siyasetinde makam, koltuk olarak görebileceği birçok noktayı görmüş bir isim. Bu saatten sonra Genel Başkanlık dışında başka bir siyaset yapma ihtimalini yüksek görmüyorum" sözleriyle yanıt verdi.