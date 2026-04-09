Türk futbolunun kupa rekortmeni ismi Gökhan Karadeniz dokuzuncu şampiyonluğu Batman Petrolspor’da kazandı. üç sezon önce Çorum FK’ya transfer olan ve kırmızı siyahlı takımda şampiyonluk yaşayan Gökhan Karadeniz bu sezon da ikinci yarıda transfer olduğu Batman Petrolspor ile mutlu sona ulaştı.

Aydınspor 1923 ile 3. ligde ilk şampiyonluğu kazanan Gökhan Karadeniz ardından Altındo ile 2. ligde Antalyaspor, Göztepe, Erzurumspor ve Hatayspor ile 1. ligde kazandıkları şampiyonlukların ardından üç sezon öncede Arca Çorum FK ile 2. ligde şampiyonluk kupasını kaldırdı. Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Serikspor ile 2. ligde şampiyon olan Gökhan Karadeniz bu sezon ikinci yarıda Batman Petrolspor’a transfer oldu. Dün oynanan maç sonunda Gökhan Karadeniz dokuzuncu şampiyonluğunu kazandı.