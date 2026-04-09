Masa Tenisi hakemlerinin aylık eğitimi yapıldı. Masa Tenisi İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör ve İl Hakem Kurulu üyelerinin katıldığı toplantı Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapıldı.

Toplantıda Niyan ayı faaliyet programı, aday hakemlerin aldıkları müsabakalardaki performansları, depmas maçlarında ilimizi temsil eden ulusal, ve klasman hakemlerinin performansları oyun kuralları üzerindeki güncellemeler paylaşıldı.

Masa Tenisi İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör toplantıya katılan hakemlere teşekkür etti ve eğitimlerin son derece verimli olduğunu söyledi.