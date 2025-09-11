Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Küçükler Bölge Şampiyonalarının takvimi belli oldu.

Kuzeydoğu Bölge Şampiyonası Çorum’da yapılacak.Masa Tenisi İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör’ün yaptığı açıklamaya göre, Çorum’daki müsabakalar, 12-14 Eylül tarihlerinde Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda yapılacak.

Şampiyonada, Çorum’un yanı sıra Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bayburt, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon ve Yozgat temsilcilerinden 23 kadın, 31 erkek takımdan 64 kadın, 88 erkek olmak üzere 152 sporcu mücadele edecek.