Yeni sezona Bölgesel Amatör Lig parolası ile başlayan Sungurlu Belediyespor'da transferler devam ediyor.

Arca Çorum Fk eski futbolcularından Kıvanç Kaya'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Sungurlu Belediyespor ilk transferini son olarak 3. Lig ekiplerinden Kırıkkale FK forması giyen Çorumlu futbolcu Muhammed Çoban ile yaparken, Arca Çorum FK altyapısından Enes Karakuş, Mehmet Taha Terlemez, Alaca Belediyespor'dan Ali Baran Aralık'la sözleşme imzalamıştı. Sungurlu Belediyespor son olarak ise; Bölgesel Amatör Ligin tecrübeli futbolcularından Çorumlu İsmail Savaş ile sözleşme imzaladı. Savaş, Bölgesel Amatör Lig'de daha önce Eti Lisesi, Belediye Turhalgücü, Osmancık Belediyespor, Keçiborlu Belediyespor, Merzifonspor ve Geredesportakımlarında 137 maçta formaları giydi. Sungurlu Belediyespor altyapısında yetişen oyuncularla da anlaşarak geniş kadrosu ile 1. Amatör Kümede şampiyonluk hedefliyor. Teknik Direktör Kıvanç Kaya şampiyonluk için transfer çalışmalarının devam ettiğini kulübe yakışacak, başarıyı getirecek sporcularla hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi.