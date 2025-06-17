İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan toplantıda geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) değerlendirildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başkanlığında yapılan değerlendirme ve planlama toplantısına birim amirleri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, hafta sonu İl genelinde, merkez ve 13 ilçede gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavını (LGS) değerlendirerek, özverili çalışmaları dolayısıyla tüm ekibe teşekkür etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulamaları, kapsamında, yürütülen çalışmalar, yeni proje fikirleri ve öğrencilerimizin başarısını artırmaya yönelik stratejilerin masaya yatırıldığı toplantıda Cemil Çağlar, birim amirlerinden ilgili oldukları birimlerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra yapılacak olan çalışmaların planlaması yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.



