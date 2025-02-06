Okul Sporları Gençler Taekwondo İl birinciliğinde madalyalar sahiplerini buldu.

TOKİ Spor Salonu’nda iki gün süren il birinciliğinde merkez ve ilçelerden kız ve erkeklerde 80 sporcu mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

İl birinciliğinde sıkletlerinde dereceye giren sporcular 1-3 Mart tarihlerinde Zonguldak’ta yapılacak olan bölge birinciliğinde mücadele etmeye hak kazandılar. Bölge birinciliğinde sıkletlerinde ilk dört sırayı alan sporcular ise Türkile finallerine gidecekler.

ERKEKLER: 51 kilo: Burak Daşdan (Mehmetcik Anadolu Lisesi), 55 KiloB 1. Beytullah Buğra Yetik (Şehit Emir Güner MTAL), 2. Kerem Kavaklı (Osmancık İKMTAL), 3. Murat Bilgin (Tobb OSB MTAL), Yiğit Özbolat (Mehmetcik Anadolu Lisesi). 59 kilo: 1. Mehmet Emin Dinçer (Spor Lisesi), 2. Salih Yiğit Gürbüz (Mehmetcik Anadolu Lisesi), 3. alperen Bilgin (Cumhuriyet Anadolu Lisesi). 63 kilo: 1. Kuzey Ahmet Doğu (Şehit AbdullahTayyip Olçok Anadolu Lisesi), 2. Poyraz Kasırga (Özel Çorum Fen Bilimleri), 3. Yusuf Turan (Şehit Mustafa Solak MTAL). Eren Erdem (Özel Çorum Sınav Anadolu Lisesi). 68 kilo: Çınar Ilıman (Spor Lisesi). 73 kilo: 1. Tugay Yolal (Spor Lisesi), 2. Hüseyin Ayberk Alataş (Mimar Sinan Anadolu Lisesi).

BAYANLAR: 42 Kilo: 1. Nisanur Kalınsazlıoglu (Sungurlu Anadolu Lisesi), 2. Tuana Tuzcu (Cumhuriyet Anadolu Lisesi), 3. Zeynep Şahin (İnönü Anadolu Lisesi). 44 Kilo: 1. Müberre Ünsal (Şehit Osman Arslan Anadolu İHL). 2. Nisa Sarıaltın (Sungurlu Anadolu Lisesi). 3. Zeynep Ecrin Akyaz (Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi). 46 kilo: 1. Yağmur Sulutaş (Bahçelievler Kız MTAL), 2. Esfer Esila Şener (Buharaevler Kız Anadolu İHL), 3.Rabia Aguş (Fatih Anadolu Lisesi). 49 kilo 1. Buse Uzanır (Hitit Turizm MTAL), 2. Kadriye Çeltek (Mimar Sinan Anhadolu), 3. Ecrin Ok (Çorum Halk Eğitim Merkezi). Nehir Sude Eker (Buharaevler Kız Anadolu İHL). 52 kilo: 1.Nevin Angay (Fatih Anadolu Lisesi), 2. Ayşe Sevda Yanaşma (Mimar Sinan Anadolu Lisesi). 55 Kilo: 1. Yağmur Kazak (Cumhuriyet Anadolu Lisesi), 2. Yağmur Keskin (Fatih Anadolu Lisesi), Zeynep Bahriye Nakaş (Haydar Öztaş Anadolu Lisesi), Ecra Nur Çelen (Fatih Anadolu Lisesi). 59 kilo: 1. Duru Bektaş (Bahçelievler Anadolu), 2. Hazal Halaçoğlu (Haydar Öztaş Anadolu), 3. Yağmur Odabaş (Özel Çorum Sınav Anadolu Lisesi), Zeynep Karakaş (Şehit Mustafa Solak MTAL). 63 kilo: 1. Zeynep Zümra Çoken (Mehmetcik Anadolu Lisesi), 2. Tuğba Karagöz (Bahçelievler Kız MTAL), 3. Eylül Gökkaya (Eti Anadolu Lisesi). Pınar Cengiz (Hayrettin Karaman AİHL). 68 kilo: 1. Yüksel Kurşun (Bahçelievler Kız MTAL), 2. Sudenur Eker (Buharaevler Kız Anadolu İHL), 3. Elif Sude Arar (Fatih Anadolu Lisesi), +68 kilo: 1. Damlagül Bellek (Buharaevler Kız Anadolu İHL), 2. Elif Nur Öremiş (Buharaevler Kız Anadolu İHL).