LÖSEV Halkla İlişkiler Uzmanı Songül Küce ile Halkla İlişkiler personeli Anıl Görgülü Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Songül Küce, “LÖSEV- Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Türkiye genelinde sayıları 100 bini aşan kayıtlı hasta ve ailelerine, 26 yıldır olduğu gibi tamamen ücretsiz tedavi ve eğitim hizmetlerinin yanı sıra maddi-manevi desteklerini iletmeye devam ediyor. Lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar belli aralıklarla evlerinde ziyaret ediliyor” dedi.

Hastalıkla mücadelede moral ve motivasyonun en az tedavi kadar önemli olduğunu dile getiren LÖSEV yetkilileri ziyaret hakkında şunları kaydettiler: “Lösemi ve kansere bütüncül yaklaşmak çok önemli. Sadece nakdi ve ayni yardımlar ile bu hastalığın üstesinden gelmenin çok zor olduğunun farkında olan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bu nedenle sadece maddi değil manevi olarak da ailelerimizin her daim yanındayız. Yaptığımız ev ziyaretlerinde onların her zaman yanında olduğumuzu dile getiriyor, moral veriyor ve ihtiyaçlarını belirliyoruz. Ayrıcı bu zor süreçte protein kaynaklı beslenmeleri çok önemli olan hastalarımıza kırmızı et desteğimizi Mutlu Et Projemiz kapsamında ulaştırıyoruz.”

Türkiye genelinde 6 milyondan fazla gönüllüsü ile en çok gönüllü üyeye sahip sivil toplum kuruluşu olan LÖSEV yetkilileri, herkesi gönüllü olmaya davet ederek, “İlkokuldan üniversiteye, kurum çalışanlarından emeklilere kadar LÖSEV’de herkesin lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklar için yapabileceği bir şeyler var. LÖSEV’e gönüllü olmak da çok kolay. www.losev.org.tr adresinden gönüllü kayıt formu doldurulabileceği gibi 0312 447 0660 numaralı telefondan da gönüllü olunabiliyor” ifadelerini kullandılar.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, LÖSEV’in çalışmalarını takdirle izlediklerini, LÖSEV ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.