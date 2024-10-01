Hitit Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi, başta ihtisaslaşma alanları olmak üzere akademik ve Ar-Ge odaklı işbirliklerini değerlendirmek üzere ikinci kez toplandı.

Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde; ihtisaslaşma çalışmaları, Performans Odaklı Stratejik Planlama, Hitit Üniversitesi Eylem Planı (HEP) sistemi, Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketleri faaliyetleri, eğitim ve akreditasyon sürecine dair konular tüm yönleriyle ele alındı.

Toplantıda konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, her iki üniversitenin Kastamonu’da gerçekleşen görüşmelerden yola çıkarak ortak çalışma ve işbirliği bağlamında öngörülere sahip olduğunu söyledi.

Üzerinde durulan işbirlikleri kapsamında verim, kapasite ve karşılıklı öğrenme başlıkları altında daha yüksek katkılar vermeyi istediklerini ifade eden Rektör Öztürk, şöyle devam etti:

“Hitit Üniversitesi olarak şu ana kadar edindiğimiz eğitim, üretim ve diğer alanlardaki kapasitemizin beraberinde eksiklikleri de fırsata dönüştürerek özgün ve kaliteli standartlara ulaşmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İşbirliği alanlarımızda birlikte düşünme, planlama ve somut çıktılar ortaya koymayı arzu ediyoruz.”

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise Türkiye’deki üniversitelerde aynı çalışma konularında farklı usuller benimsendiğine dikkat çekti. Bu nedenle uygulamada farklılıkların ortaya çıktığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Topal, şunları söyledi:

“Bu tür toplantılar, aynı konularda kafa yoran, aynı çabaları ortaya koyan kurumlar için ortak çözümler bulma, ortak akıl ve fikir üretme bakımından çok kıymetli. Yaptığımız çalışmalar birbiriyle konu başlıkları itibari ile paralel ama içerik itibari ile daha verimli olabilmesi için yaptığımız toplantılarla beraber daha nitelikli neticelere ulaşacak olduğumuz konusunda kanaat sahibiyim. Geçtiğimiz toplantıda üniversitelerimiz arasında yapılacak iş birliği alanları belirlenmişti ama bunlar içerisinde özellikle önem arz eden birkaç husus var. Bu noktada yoğun çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Toplantıda, her iki üniversitenin stratejik hedeflerini belirleme ve performanslarını ölçme konusundaki yaklaşımları paylaşıldı. Daha sonra, katılımcılar arasında akademik ve teknolojik iş birliği olanaklarını artırmak için atılabilecek adımlar ele alınarak mevcut iş birliği alanlarındaki ortak projelere dair fikir alışverişi yapıldı.

