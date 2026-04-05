Bir süredir hastanede olan Mircea Lucescu'dan kötü haber geldi. Tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki teknik adam yoğun bakım ünitesine alındı.

Romanya’nın A Milli Futbol Takımımız ile oynadığı maçtan sonra rahatsızlanarak hastaneye yatırılan Mircea Lucescu’dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde durumu iyi olan Lucescu’nun durumu Pazar sabaha doğru kötüleşti.

Tedaviye yanıt vermeyen Mircea Lucescu, yoğun bakım ünitesine alındı.80 yaşındaki teknik adamın kaldığı Bükreş Üniversitesi Hastanesi’nden de Lucescu’nun durumu için açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Cumartesi akşamı, hasta önemli kalp ritim bozuklukları yaşadı ve bu durum kardiyoloji servisinin nöbetteki ekibi tarafından derhal tedavi altına alındı. Pazar gecesi, ritim bozuklukları şiddetlendi ve tedaviye yanıt vermedi. Hastanın durumu kötüleşti. Yoğun bakım ünitesine nakledilmesi gerekti.



Şu anda yeni bir gelişme yok. Durum gerektirirse, kamuoyuna tekrar bilgi vereceğiz." ifadeleri kullanıldı.