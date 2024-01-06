Sakarya’nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil ağaçlara çarparak sulama kanalına uçtu.

Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çardak Mahallesi yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Pamukova istikametine doğru seyir halinde olan H.Y. kontrolündeki 34 S 2125 plakalı BMW marka lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan araç yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak sulama kanalına uçtu.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde bulunan H.Y., O.S. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile otomobilden yaralı olarak çıkarıldı.

İlk müdahaleleri bölgede yapılan yaralılar ambulansla Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.