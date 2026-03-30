Mimar Sinan Mahallesi Çorum Sanayi Sitesinde meydana yangında dükkanı kül olan Hacı Saflı’nın mağduriyetinin giderilmesi için Valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde çıkan yangında oto lastik servisi tamamen kullanılamaz hale gelen esnaf, büyük maddi zararla karşı karşıya kalmıştı. Bunun üzerine esnafın mağduriyetinin giderilmesi için bir grup gönüllü tarafından Mustafa Öztemiz öncülüğünde Valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı.

Dükkanı kül olan esnaf Hacı Saflı ile Mustafa Öztemiz gazetemizi ziyaret ederek yardım kampanyası hakkında bilgi verdiler.

Yangın sonrası iş yerinde büyük hasar oluştuğunu ve sıfır lastikler, makineler ve ekipmanların tamamının yanarak kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Saflı,

“Yaşadığım mağduriyet çok büyük. Yılların emeği bir anda yok oldu” dedi.

Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için bir grup gönüllü olarak harekete geçip mağdur esnaf için Valilik onaylı yardım kampanyası başlattıklarını kaydeden Mustafa Öztemiz, “Yardım kampanyamız ile ilgili resmi prosedürü tamamladık. Belirlenen banka hesabı üzerinden yardım kampanyamızı yürüteceğiz. Tüm hayırseverleri mağdur esnafımızın dükkanını yeniden ayağa kaldırması için yardımda bulunmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında yardım yapılacak banka hesabı ise şöyle:

IBAN: TR14 0006 4000 0015 1502 6533 33- İş Bankası Çorum Şubesi.