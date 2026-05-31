ANKARA CHP'nin aynı saateki iki farklı etkinliğine ev sahipliği yaparken partideki Kılıçdaroğlu-Özgür Özel ayrışması ise gittikçe derinleşiyor.

CHP'deki Kılıçdaroğlu-Özgür Özel ayrışmasının derinleştiği bir dönemde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Özgür Özel'in bayramlaşma etkinliğinde yanında yer alması ve kurultay çağrısı yapması dikkat çekti.

Mansur Yavaş'ın bayramlaşma etkinliğine katılması için Özgür Özel ve arkadaşlarından yoğun baskı yapıldığı belirtildi.

Yavaş'ın, Özel'in yanına gitmesini uygun bulmayan ve itiraz eden isimler olduğu ifade edildi.

Mansur Yavaş'ın konuşmasında CHP vurgusu yaparken, Özgür Özel ve ekibinin artık CHP adını kullanmadığı öne sürüldü. Özgür Özel ve ekibinin yeni bir parti kurma aşamasına geldiği ve bu durumda Mansur Yavaş'ın CHP'de kalacağı iddia edildi.

Kılıçdaroğlu'na yakın olarak bilinen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, cumartesi günkü bayramlaşma etkinliğinde Özgür Özel'in yanında yer alması ve kurultaya gidilmesi çağrısında bulunması günün en önemli detayı olarak not alındı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Taksim Meydanı'nda konuyla ilgili önemli bilgiler vererek Mansur Yavaş'ın, Özel'in yanında görülmesinin asıl nedenini açıkladı.

"BASKIYA DİRENEMEMİŞ"

Mansur Yavaş'ın yakın çevresiyle görüştüğünü belirten Atik "Bugünkü Güvenpark'taki bayramlaşmaya katılması için Özgür Özel ve arkadaşlarından inanılmaz aşırı derecede bir baskı yapılmış kendisine."

Mansur Bey de arkadaşlarına 'Gidip orada birlik beraberlik konuşması yapacağım.' demiş. Bu baskıya direnememiş ve oraya katıldı."

"MANSUR YAVAŞ'IN ÖZEL'İN YANINA GİTMESİNİ UYGUN BULMADILAR"

Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu için yapılan toplantılara katılmadığını hatırlatan Atik "Mutlak mutlan kararı çıktıktan sonra bir açıklama yaptı ama genel merkeze gitmedi. Fakat bugün Mansur Yavaş'a çok ağır baskı olmuş. O nedenle gitmiş." dedi. Atik ayrıca "Konuştuğum isimler Mansur Bey'in bugün oraya gitmesini hiç uygun bulmamışlar, itiraz etmişler." şeklinde konuştu.

"ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİ CHP'NİN ADINI ANMIYOR"

"Mansur Bey'in konuşmasında CHP vurgusu vardı." diye sözlerini sürdüren Atik, Özel'in etkinliğindeki önemli detaya dikkat çekerek şu cümleleri sarf etti:

"Yine birlik beraberlik mesajları verdi. CHP'ye atfen bir şeyler söylüyor. Özgür Özel ve arkadaşları ise artık CHP adını almıyorlar. Bindikleri otobüste de altı ok var ama CHP yazısı yok. CHP'den net bir şekilde ayrışıklarını söyleyeyim."

Atik ayrıca Özel ve ekibinin yeni bir parti kurma aşamasına geldiğinde Mansur Yavaş'ın CHP'de kalacağını öne sürdü.