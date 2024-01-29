Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesinde bir şahıs, girdiği markette silahla kendini vurarak intihar etti.

Alınan bilgilere göre, Kalaba beldesinde kız arkadaşının terk ettiği S.K. (34), akşam saatlerinde alışveriş yapmak için girdiği markette yanında bulunan silahla intihar etti. Market çalışanları ve alışveriş yapan vatandaşlar, bir anlık şokun ardından jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri market çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.