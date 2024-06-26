100. Yıl Büyükler Ferdi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında çift erkek, çift kızlar ve karmalarda madalyalar sahiplerini buldu.

Üç kategoride yapılan Türkiye Şampiyonasında kürsüye Çorumlu sporcular çıktı.

Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu’nda önceki gün başlayan Masa Tenisi Ferdi Türkiye Şampiyonasında doksan sporcu mücadele ediyor. İlk gün çift erkek, çift kız ve karmalarda madalyalar sahiplerini buldu.

Çift kızlar kategorisinde mücadele eden Çorum Spor İhtisas Kulübü sporcusu Aybüke Banu Şimşek aynı kulüpten yetişen ve halen İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da forma giyen Büşra Demir tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Bu yıl ilk kez gençler kategorisinde mücadele ederek Türkiye Şampiyonu olan Aybüke Banu Şimşek büyüklerde aynı zirveye çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Çift erkekler kategorisinde Çorum’dan yetişen ve Çorum Gençlikspor Masa Tenisi antrenörü olyarak görev yapan İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da yaşamını sürdüren Ali Afşin Gül Nevşehir’den Zabit Kürşat Çağlayan ile tüm rakiplerini yenerek birinciliği kazandı.

Çorum Belediyespor’dan Metin Bekar Ankara’dan Ahmet Gökdemir ile üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Çorum’dan Halil İbrahim Zer, Çorum’dan yetişen ve Hatay adına mücadele eden Yiğit Furkan Şimşek ile beşinci olurken Abdullan Gürbüz ve Muhammed Fatih Candan ise beşinci oldu.

Karmalarda ise çift kadınlarda Aybüke Banu Şimşek Hatay adına mücadele eden Yiğit Furkan Şimşek ikilisi üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Türkiye Şampiyonasında dünden itibaren tek bayanlar ve tek erkeklerde müsabakalar başladı.

Şampiyona bugün yapılacak finaller ile sona erecek.