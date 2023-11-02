Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum'un Mecitözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza bugün Mecitözü Elvançelebi köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere tanker ile traktör çarpıştı.

Kazada Elvançelebi Beldesi eski Belediye Başkanı Hamdi Özseçer ve Arif Alagöz hayatını kaybetti.

Traktörde bulunan Nevzat V., ise yaralandı

Kaza sonrası olay yerine itfaiye, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.