Çorum'un Mecitözü ilçesinden öğrenciler, Bilek Güreşi B Gençler Türkiye Finali'nde dereceler elde etti.

Konya'da Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde 10-11 Şubat'ta yapılan Bilek Güreşi B Gençler Türkiye Şampiyonası'na 180 sporcu katıldı.

Müsabakalara Çorum'u temsilen katılan Mecitözü Şehit Mahmut Daştan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Devran Elma, 45 kiloda Türkiye birinciliği elde etti.

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Organizasyonda ayrıca aynı okuldan Ömer Başkaya 55 kiloda Türkiye üçüncülüğü, Mecitözü Anadolu Lisesi öğrencileri Ali Koca ve Yaren Ağca 50 kiloda Türkiye üçüncülüğü kazandı.