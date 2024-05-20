Bu yıl 27. si düzenlenecek olan Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nın teknik toplantısı yapıldı.

ASKF Toplantı Salonu’nda gerçekleşen teknik toplantıda gruplar ve statü belirlenirken, turnuvanın 31 Mayıs Cuma günü başlayacağı açıklandı.

30 Yaş Üstü Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nın grupları, statüsü ve başlama tarihi belirlendi.

ASKF Toplantı Salonu’nda gerçekleşen teknik toplantıya ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel ve takım temsilcileri katıldı.

Kura çekimi öncesi İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel yaptığı konuşmada takımlara başarılar dilerken, geçtiğimiz yıl hakemlere karşı yapılan tatsız olayların tekrarlanmamasını temenni etti. ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ise turnuvaya bu sene ASKF olarak omuz verdiklerini belirterek tüm takımlara başarılar diledi.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, turnuvanın 31 Mayıs Cuma günü başlayacağını duyururken, 16 takımın turnuvaya başvuruda bulunduğunu belirtti.

16 takımın 3 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele edeceğini de açıklayan Ayan, gruplarında ilk 3’e giren 9 takımın Play-Off’a yükseleceğini ve Play-Off’ta oynanacak ön eleme maçının ardından oluşacak çeyrek final eşleşmelerini de duyurdu.

Çekilen kura sonunda Kırmızı Grup’ta Şirinler Group Alaca, Kurt Elektrik, Düvencispor, FKK Doğa Gıda, İlk Adım Gıda, Saylan Çelik, Siyah Grup’ta Eker İnşaat, Es Bilişim, CNR Elektrik, Beyaz Saray Düğün Salonları, Kalehisar Kardeşler İveco, Beyaz Grup’ta ise Bolat Harita Mühendislik, Paşa İnşaat, Çopraşıklı Deli Kadirspor, Gözde yapı ve Şah Yapı takımları yer aldı.

Müsabakada ilk maçlar 31 Mayıs Cuma günü oynanacak. Maçların oynanacağı sahası ve saati, fikstürü ise daha sonra açıklanacak.

ORTA KUŞAK’A YAKUP BURAK’IN ADI VERİLDİ

Bu yıl 27.si düzenlenen 30 Yaş Üstü Orta Kuşak Futbol Turnuvası’na geçtiğimiz ay içerisinde vefat eden Yakup Burak Koşar’ın adı verildi.

Orta Kuşak Futbol Turnuvası’na her sene katılım sağlayarak turnuvaya renk katan Kalehisar Köyü takımında uzun yıllar forma giyen Yakup Burak Koşar, geçtiğimiz ay içerisinde amansız bir hastalık nedeniyle vefat etmişti.

Turnuvada zaman zaman yılın futbolcusu olma başarısını da gösteren Yakup Burak Koşar’ın adı bu sene turnuvada yaşatılacak.