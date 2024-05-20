Ahlatcı Çorum FK -Bodrum FK maçının hakemi Kadir Sağlam, Çorum FK aleyhine verdiği kararlarla resmen maçı katletti.

Tüm takdir haklarını Bodrum'dan yana kullanan sözde Süper Lig hakemi Kadir Sağlam, kırmızı siyahlı taraftarları çıldırttı.

Bodrum'un attığı gol öncesi yanlış taç kararı, yine Çorum FK aleyhine bir çok pozisyonda yanlış faul kararları ve verdiği kartlarla maçın önüne geçen Sağlam, maç sonu büyük protesto edildi.

Bu sezon bir çok maçta takımların kaderiyle oynayan hakemler, bu kez Çorum FK'yı doğradı.

Taraftar Sağlam için bu nasıl Süper Lig hakemi yorumları yaptı.