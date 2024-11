Çorum Belediye Meclisinin Kasım ayı toplantısı yapıldı. Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda kayyum tartışması yaşandı.

Gündem dışı yapılan konuşmalarda CHP Grubu ile AK Parti ve MHP Grubu arasında zaman zaman tansiyon yükseldi.

Meclisin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP’den seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp belediyeye kayyum atanması ve DEM’li Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine de kayyum atanması konularını değerlendirdi.

‘CUMHUR İTTİFAKI'NIN DURDUĞU YER DEVLETİNİN, MİLLETİNİN YANIDIR’

“Bu konuda Cumhur İttifakı'nın durduğu yer devletinin, milletinin yanıdır” diyen Başkan Aşgın terörle mücadele konusunda alınan kararları desteklediklerini ifade etti. Başkan Aşgın, “31 Mart 2024'te 1406 tane belediye başkanı seçilmiş. Bugün sadece ve sadece 5 tanesi kayyumla muhatap. 1401 belediye görevine devam ediyor. Bu anlamda devlet hiçbir zaman durup dururken kayyum atamaz. Bu anlamda terörle mücadelede devletimizin yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Her zaman aziz milletimizin ve devletimizin yanında olmaya, FETÖ'sünden PKK'sına PYD'sine, KCK'sına hangi harfle ifade ediliyorsa edilsin o ifade edilen tüm terör örgütleriyle mücadeleye canımız pahasına şahadet pahasına mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Aslan Kaya ise yaptığı konuşmada belediyelere kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in hukuki hiçbir izahı olmayan uyduruk gerekçelerle tutuklandığını kaydeden Aslan Kaya, “Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer’in hukuki hiçbir izahı olmayan uyduruk gerekçelerle tutuklanması ve yerine seçmenden hiçbir yetki almamış hukuksuz bir kayyımın atanması devletimiz ve milletimiz adına utanç verici bir seçmen iradesi gaspıdır. İktidarın bu tutumu demokrasinin, halk iradesinin ve hukuk düzeninin çiğnenmesinden başka bir şey değildir. Devletin verdiği temiz kağıdıyla aday gösterilen, adli sicil arşiv kaydı bile olmayan, Esenyurtluların helal oylarıyla seçilen belediye başkanımıza reva görülen ve halkın iradesini yok sayan bu kararı reddediyoruz. Siyasi iktidarın yargıyı istediği gibi kullanarak kendi çıkarlarına göre hukuk dışı süreçler işletmesini asla kabul etmiyoruz” şeklinde belirtti.

‘BASKILARA ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ’

Kapalı kapılar ardında, toplumsal birlik ve bütünlüğümüze siyasi kumpas operasyonlarıyla müdahale etmek isteyenlere karşı çok kuvvetli bir mücadele sergileyeceklerini dile getiren Aslan Kaya, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Ahlaksız, hukuksuz ve gayrimeşru baskılara asla boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin birinci partisidir. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde halkın büyük desteğini kazanarak iş başına gelen Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri, demokratik yollardan yönetime gelmiş ve yetkisini yalnızca ve yalnızca milletten almıştır. Ancak bugün, halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır.

Hiçbir hukuki gerekçe olmamasına rağmen, şafak operasyonları yapılması, daha mahkeme karar vermeden iktidar medyasında karar yayınlanması, daha atanmadan kayyım isminin haberlere konu olması, bu kumpasın “'ne istediniz de vermedik' denilen zamanlardan kalma yöntemlerle iş yapma alışkanlığının devamı olduğunu gözler önüne sermektedir. Öyle ki, Abdullah Öcalan’ın meclise getirilmesi yönünde çağrı yapan iktidar; eski ortaklarından kalma ilhamla hayata geçirilen bir şekilde, Türkiye’nin en büyük ilçesinin, Esenyurt’un seçilmiş belediye başkanını siyasi bir kararla hapse atma pervasızlığını göstermiştir. Bununla birlikte, soruşturma ve tutuklama süreci; adil yargılanmayı, savunma hakkını ve tutuklama gerekçelerini düzenleyen birçok mevzuat kurallarına uyulmaksızın gerçekleştirilmiştir. Kendini ev sahibi, milleti kiracı zanneden, halkıyla didişen, seçmenin iradesine saygı duymayan bu iktidar artık tüm kredisini tüketmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt’ta gözünü kırpmadan kayyımın takipçisi olacak, her kararının, her uygulamasının gayrı meşruluğunu teşhir edecektir. Bununla birlikte Esenyurt halkının hizmetlere erişme hakkının gaspına asla göz yummayacak, Esenyurt halkıyla görülmemiş bir hizmet dayanışması gösterecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her türlü baskıya ve hukuksuzluğa karşı halkımızın iradesini savunmaya, demokrasiyi korumaya kararlıyız. Halkın iradesini çiğneyen siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz: Bu ülkenin seçilmişlerine karşı yürüttüğünüz hukuk dışı operasyonlar, vatandaşlarımızın Cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığına gölge düşüremeyecektir. Bu hukuksuzluk sona erene kadar, halk iradesini korumak için meydanlarda, yargı önünde ve tüm demokratik platformlarda sesimizi büyüteceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

‘TÜRKİYE TERÖR BELEDİYECİLİĞİNE TESLİM OLMAZ’

AK Partili Meclis Üyesi Erdoğan Cengiz ise konuşmasında, “Türkiye terör belediyeciliğine teslim olmaz” dedi.

“Kayyum atamalarını tartışabilirsiniz doğrudur yanlıştır ben burada hukuk çerçevesinde devam eden hususları değerlendirecek değilim o kendi mecrasında devam eder” diyen Cengiz, “Kayyum atamaları ile ilgili 04.11.2024 tarihinde Mardin'de yapılan ve Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının da katıldığı mitingde DEM Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan şöyle diyor; Türk ve Kürt hakları Seyit Rıza ne yaptıysa Şeyh Said, mazlumlar, sakineler (bunlar PKK kurucuları) onların aynısını yapacak diyor ve halkı isyana çağırıyor. Bu parti ne Türklerin ne de Kürtlerin partisidir Türk ve Kürt halkıyla hiç alakası olmayan kökleri dışarıda bulunanlardır. Türkiye terör belediyeciliğine teslim olmaz. Toplumsal sorumluluk duygusu ile hareket etmeyenleri bunları söyleyenleri ve destekleyenleri şiddetle reddediyorum ve kınıyorum.

Bu zihniyet bizimle mücadele etmeyin müzakere edelim diyor hala müzakereden bahsediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü ile mücadeleyi bırakalım dediğini hiç duydunuz mu?

Terörle teröristle müzakere edilmez mücadele edilir. Çeşitli entrikalarla 3-5 tane belediyeyi alacağım diye bunlara hesap sormak yerine devlet bunları niye yapıyor diyen bir ana muhalefet lideri var. Ahmet Türk'ü seçen irade ile hesaplaşılmaz değerli meclis üyeleri bunlar devlet aklı ile siyasi aklı birbirine karıştırıyorlar. “Ahmet Türk başkanının nezdinde onların siyaset arkadaşlarını selamlıyorum” diyor. Siz onları selamlamaya DEM ile demlenmeye devam edin. DEM bu provakatif eylemlerin sonuçlarını hiç düşünmezler zaten istedikleri de bu değil mi bunun faturası CHP'ye çıkar. Vatandaşını isyana çağırın değil memleketi şehri için aşkla çalışan başkanlara destek verin. Gündüzleri ümmetin milletin garip gurebanın dertleriyle dertlenen gece kafasını yasağa koyduğunda uyuyamayan sabahın seher vaktinde bu şehir için bu halk için ne yapabilirim nasıl aşkla çalışırım diyen bir başkanımız var gelin böyle başkanlara destek verin” ifadelerini kulland

‘CHP’NİN SİYASİ ZEKASI DEVLET BEYİN SİYASİ ZEKASINA YETMEZ’

MHP Grup Başkanı Arslan Kaynar ise konuyla ilgili yaptığı konuşmada sözlerine, “Devletimizin bu konuda verdiği tüm kararların arkasındayız” diyerek başladı.

CHP’li Esenyurt ve DEM’li Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyum atanmasını desteklediklerini kaydeden Kaynar, “Devlet, belediyelere ödenekleri vatandaşlara hizmet etmesi için gönderir, ancak sözünü ettiğiniz belediyeler terör örgütüne yardım ediyor. Ahmet Özer denen belediye başkanı bir terör sempatizanıdır” şeklinde belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözlerinin arkasında olduğunu son grup toplantısında bir kez daha dile getirdiğini hatırlatan Kaynar, “Genel Başkanımız açıklamasının tamamen arkasındadır. Sizin devlet aklına aklınız yetmez. CHP’nin siyasi zekası Devlet Beyin siyasi zekasına yetmez” dedi.

Kaynar’ın bu sözlerine CHP’li meclis üyeleri tepki gösterdi.

Tartışmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Meclisi 2025 yılı performans programı ile 2025 yılı ve izleyen 2 yılın bütçesini görüşmek üzere 12 Kasım Salı günü saat 14.00’da toplanacak.