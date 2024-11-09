Geçtiğimiz Pazar günü Osmancık Caddesi'nde meydana gelen doğalgaz patlaması ile ilgili Çorumgaz'dan açıklama geldi.

Çorumgaz, yönetim kurulu toplantısında alınan gereği, bölgede hasar gören konut ve işyerlerinde bulunan doğal gaz abonelerinin iki

aylık doğalgaz bedellerinin ÇorumGaz A.Ş. tarafından karşılanacağını ve kendilerinden herhangi bir bedel alınmayacağını duyurdu.

Şu anda da bölgede hayatın normalleştirilmesine yönelik kurum ve kuruluşlarla tam bir koordinasyon içerisinde faaliyetlerimize devam

ettiklerini açıklayan Çorumgaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Bilindiği üzere 3 Kasım 2024 tarihinde saat 14:30 sulanında, Çorum ili Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binada yer alan bir meskende bir patlama meydana gelmiştir. Patlama bilgisinin çağn merkezimize ulaşmasını müteakip acil müdahale ekiplerimiz olay yerine intikal ederek, doğal gaz hattına müdahale etmiş ve başka bir olumsuz durumla karşılaşılmaması için bölgenin doğal gaz arzı durdurulmuştur. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasından sonra, bölgede güvenli koşullanın sağlanması sonrasında binalara yeniden doğal gaz arzı gerçekleştirilmiştir. Meydana gelen patlama nedeniyle gerekli araştırma inceleme çalışmalan, gerek kurumumuz gerekse

ilgili kurumlar tarafından devam etmektedir. Patlamadan etkilenen bölgede, hasar gören altyapı onarım çalışmalarımıza paralel olarak; Şirketimizin, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu 24 saat kesintisiz sürmektedir. Diğer yandan patlamanın ilk anından itibaren, şirketimiz tüm imkânlarıyla arama kurtarma, ulaştırma, güvenlik desteğiyle yaralanın sanlması için seferber olmuştur. Şu anda da bölgede hayatın

normalleştirilmesine yönelik kurum ve kuruluşlarla tam bir koordinasyon içerisinde faaliyetlerimize devam ediyor, ilgili kurumlarımızın talepleri doğrultusunda onlara destek veriyoruz. Her zaman olduğu gibi bugünde, tüm imkanlanmızı seferber ederek, çalışma prensiplerimiz ve

sorumluluklanmız gereği şirket olarak çabalanımız alınan yaranın bir an önce sanimasi yönündedir. 08.11.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan gereği; bölgede hasar gören konut ve işyerlerinde bulunan doğal gaz abonelerimizin iki aylık doğalgaz bedelleri ÇorumGaz A.Ş. tarafından karşılanacak, kendilerinden herhangi bir bedel alınmayacaktır. Bir kez daha, olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı vatandaşlanmıza ise acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."