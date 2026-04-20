Osmancıklı milli sporcu Mehmet Can Töremiş Bulgaristan’da yapılan Junior U 19 turnuvasında tek erkeklerde finale yükseldi.

16 Nisan’da başlayan ve dün yapılan finaller ile sona eren 2026 Bulgarian Junior U19 International turnuvasında milli takım sporcuları büyük bir başarıya imza attı.

Tek erkeklerde Osmancık7lı milli sporcu Mehmet Can Töremiş tek erkeklerde finale yükselmeyi başardı. Töremiş dün akşam seansında final maçında mücadele etti.

Türk milli takımında çift erkeklerde Gökal Göy ve Mert Seven, çiff kadınlarda iki milli takım sporcuları Aysu Arslan ile Nise Nur Çimen ikilisi Berre Ocakoğlu-Elifnur Demir Türk finali yapacak.

Karışık çiftlerde ise Gökay Gül ve Nisa Nur Çimen altın madalya için mücadele edecet. Tek kadınlar, çift kadınlar ve karışık çiftlerde ise üç bronz madalya maçı yapacak.