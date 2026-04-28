Kulüplü Gençler Voleybol’da yarı final grup merkezleri açıklandı.

Osmancık Belediyespor kadın takımı Tokat grubunda mücadele edecek. Sungurlu Belediyespor ise en iyi ikinciler sıralamasını bir set ile kaybetti.

Genç Kadınlarda Osmancık Belediyespor 18-23 Mayıst tarihleri arasında Tokat’ta yapılacak olan yarı final grubunda mücadele edecek. Grupta Osmancık Beledilespor ile birlikte Ordu 52 Çamlıkspor, Aksaray Kuzeyboru Maxpipe ve Kayseri Voleybol takımları bulunuyor Dört takımın tek devreli lig sistemine göre oynayacağı maçlar sonunda birinci olan takım Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak.

Osmancık Belediyespor Antrenörü Ümit Gökgöz geçen yıl mücadele ettikleri Türkiye finallerinde bu yılda kulüplerini ve Çorum’u temsil etmek istediklerini belirterek ‘Tokat’ta zorlu rakipler ile oynayacağımız maçları kazanarak finallere bu yılda gitmek istiyoruz. İlk grup maçlarının ardından çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz, Takımıma inanıyorum finallere giden takım biz olacağız’ dedi

Öte yandan Çankırı’da yapılan genç erkeklerde ikinci olan Sungurlu Belediyespor ise en iyi ikincileri bir set ile kaçırdı. Sungurlu Efeleri yarı final grubuna yükselemedi.