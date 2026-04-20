İskilip Belediyespor’un milli güreşcisi Özdenur Özmez büyük bir başarıya daha imza attı.

U 17’de altın madalya kazandığı 28. Uluslararası U17 Şampiyonlar Turnuvası’nda doktor raporu ile katıldığı U 20 kategorisinde de üçüncü olarak bronz madalya kazanarak şampiyonayı çifte madalya ile tamamlayan tek Türk güreşcisi oldu.

17-19 Nisan tarihleri arasında Antalya Kemer’de yapılan 28. Uluslararası U 20 Şampiyonlar turnuvasında 20 ülkeden 800 sporcu mücadele etti.

Aynı şampiyonada yaş kategorisi olan U 17’de tüm rakiplerine puan vermeden şampiyonluğu kazanan Özdenur Özmez U 20 kategorisinde ise doktor raporu ile mücadele etti.

Zorlu rakiplerini geçerek yükseldiği yarı final maçında Rus rakibi önünde son saniyede yaptığı hamle ile puan almasına karşın kenar yönetiminin itiraz etmesi nedeni ile 2-1 mağlup olan Özmez üçüncülük maçını kazanarak bronz madalya kazandı. 62 kiloda Macaristan’dan Bager Barbara birinci Rusya’dan Alekseeva Arina ikini Kırgızistan’dan Zhusueva Manzura Melisovna ve Özdenur Özmez üçüncü olarak bronz madalya kazandı.