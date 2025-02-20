Çorum Doğa Koleji öğrencisi Melisa Özçerezci havuzdan üç birincilik madalyası ile çıktı. Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan Okullu Küçükler Yüzme İl birinciliğinde Çorum Doğa Koleji öğrencibsi Melisa Öçzerezci üç kategoride birinciliği kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Melisa Özçerezci katıldığı yarışmalarda 50 metre kurbağalama, 50 metre kelebek ve 100 metre kurbağalama kategorilerinde tüm rakiplerini geride bırakarak üç altın madalyanın sahibi oldu.

Melisa Özçerezci 12-13 Mart tarihlerinde Sinop’ta yapılacak olan Bölge birinciliğinde ilimisi temsil edecek.