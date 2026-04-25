756 köyü bulunan Çorum'un nüfus olarak en büyük köyü olan Osmancık'a bağlı Öbektaş köyünde şükür ve yağmur duası etkinliği düzenlendi.

Köyde bir araya gelen vatandaşlar, bereketli, verimli bir sezon, kazasız-belasız bir çalışma dönemi, dengeli yağış ve birlik-beraberlik için dua etti.

Kurak geçen dönemlerin ardından bereketli bir sezon geçirilmesi temennisiyle gerçekleştirilen yağmur duasına katılım yoğun oldu.

Programa katılan vatandaşlar, yapılan duaların kabul olması ve tarım sezonunun bereketli geçmesi için niyazda bulundu.