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Denizli'nin Buldan ilçesinde kendisinden bir süre haber alınamayan yaşlı kadın, kocası tarafından merdiven boşluğunda ölü olarak bulundu.

Olay, Buldan merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dün öğle saatlerinde evden ayrılan Mustafa Turus, akşam geri döndüğünde 62 yaşındaki eşi Hatice Turus'u evde bulamadı. Eşini aramak için Çarşı Mahallesi'ndeki eski evlerine giden ve komşularının kapılarını çalan koca, tüm çabalarına rağmen Hatice Turus'a ulaşamadı. Aramalarına binada devam eden koca, eşini bahçeye inen merdiven boşluğundaki korkuluklarda asılı halde buldu.

Mustafa Turus'un yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Hatice Turus'un cenazesi, otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.