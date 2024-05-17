Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Tarımda sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği, coğrafi işaretli ürünler ve tarımda markalaşma, tarımın geleceği teması altında yapılan ve yapılacak olan tartışmaların sektörümüz açısından yol gösterici olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle 160 yılı aşkın süredir çiftçimizin üreticimizin yanında yer alan Ziraat Bankamıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. 1863 yılından beri Ziraat Bankamız Türk tarımının lokomotifi oldu.

ÇİFTÇİLERE MÜJDE

Tarımın önemi azalmayacak artacak. Tarım desteklerini çeşitlendirip yükselttik. Tarım kredileri 480 milyar TL'yi aşmış durumda.

Tarımın ana vatanı olan Anadolu'da yerelden kalkınma ilkesi ile kırsal kalkınma süreci başlatıyoruz.

5 milyar lira sağlayacağımız projeyi Tarım Bakanlığımız açıklamaya başlayacak. 20 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacağız.

Yeni uygulamaları ay başında kamuoyu ile paylaştık. Çiftçilerimiz ilave faiz kar payı indiriminden yararlanacak. İlk defa üretim yapacak çiftçilerimize faiz indirimi sağlanacak.

Genç çiftçi kredisini 1,5 milyon TL'den 2,5 milyon TL'ye çıkarıyoruz.

5 milyar TL hibe desteği sağlayacağımız 7 bin projeyi Tarım ve Orman Bakanlığımız açıklamaya başlayacak.

Küçükbaş hayvan üreticilerine verilecek kredinin limitini 400 bin TL'den 600 bin TL'ye getiriyoruz.

Büyükbaş hayvancılığıyla uğraşanlara bu rakamı 1 milyon TL'den 1,5 milyon TL'ye getiriyoruz.

Gençlerin tarım alanında iş sahibi olmalarını teşvik ediyoruz. Genç çiftçi kredisinin limitini 2,5 milyon TL'ye artırıyoruz."