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Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Erol Afacan, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen’i ziyaret ederek, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Sertan Saygı Çalışkan’ın da eşlik ettiği ziyarette konuşan Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 20 yıl aradan sonra Çorum’da ilk defa 2 liste olarak girilen ve yine ilk defa %90'nın üzerinde katılımın olduğu seçimin sonucunda oda üyelerinin desteğini alarak Çorum Eczacı Odası Başkanlığına seçildiğini dile getirdi.

Çorum Merkez ve ilçelerde olmak üzere toplam 160 eczanenin bulunduğunu, eczane sayısının nüfus baz alınarak belirlendiğini anlatan Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, “Şu aşamada Çorum’da yeni bir eczane açılabilmesi için Çorum’un nüfusunun artması gerekiyor.” dedi.

‘ECZACILIK FAKÜLTESİ SAYISI 60’I AŞTI, BU HER YIL BİNLERCE MEZUN DEMEK’

1997 yılına kadar 7 tane eczacılık fakültesi bulunurken, yıllar içinde bu sayı artarak bugün eczacılık fakülte sayısı 60’ı geçtiğini de anlatan Afacan, “Her yıl 2 binden fazla öğrencinin eczacılık fakültelerinden mezun olması vahim sonuçlar doğuracaktır. Bu karanlık tablo, mesleğimizin geleceğini tehlikeye attığı gibi ülkemizde sunulacak ilaç ve eczacılık hizmetinin kalitesini düşürecek, toplum sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde sağlık sistemimizin etkinliğini azaltacaktır.” diye konuştu.

KONGREDE ÇORUM’U BAŞARI İLE TEMSİL ETTİ

Türk Eczacılar Birliği’nin Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen 44. Dönem Büyük Kongresi’nde yaptığı sunum hakkında da bilgiler de veren Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, “Geleceğin mesleğimizi şekillendirmesinden ziyade Mesleğimizin Geleceği şekillendireceği bir vizyon koymamız gerektiğine inanıyor ve vizyon planının mesleğimizin geleceğine yönelik orta ve uzun vadede 5-10-20-50 yıllık olarak meslek stratejilerimizi belirlememizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

‘BASIN İLE HER ZAMAN DİYALOG İÇERİSİNDEYİZ’

Çorum Eczacı Odası olarak basın kuruluşları ile her zaman diyalog içerisinde olduklarını da sözlerine ekleyen Afacan, “Bu anlamda değerli büyüğümüz Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Şevket Erzen’in şahsında tüm basın emekçilerine selamlarımızı iletiyor ve çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz.” ifadesinde bulundu.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cemiyet Başkanı Erzen ise Oda Başkanı Afacan ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulundu.

Ziyarette Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Karalar da hazır bulundu.