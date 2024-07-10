Yarın sezon kiralık olarak Çorum FK forması giyen Mertcan Aktaş yeni sezon için Tirespor ile anlaştı.

Beşiktaş alt yapısından yetişen ve Hatayspor, Ofspor, Fatih Karagümrük, Tuzlaspor’da kiralık olarak oynadıktan sonra Giresunspor’a transfer olan Mertcan Aktaş 2017-18 sezonunda devre arasında Çorum FK’ya kiralık olarak geldi. Ardından Sancaktepe, Sakaryaspor, Fethiyespor, Bayrampaşa ve son olarakta iki sezondur Beyoğlu Yeni Çarşıspor formalarını giyen Mertcan Aktaş yeni sezon için Tirespor ile anlaşma imzaladı.