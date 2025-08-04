Amasya’nın Merzifon ilçesinde tomruk yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi.

Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon–Çorum karayolu ilçe mezarlığı mevkiinde Muhsin Torun’un kullandığı tomruk yüklü 55 AIS 756 plakalı tır, yan yatarak devrildi.

Kazanın ardından tırın dorsesinde yüklü olan tomruklar yola ve yol kenarına savruldu.

Bölgeden geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkartılarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Ekipler bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Devrilen tırın ve yola saçılan tomrukların kaldırılması için Karayolları ekipleri de çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.