Kızılırmak Holding A.Ş, kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Kızılırmak Holding A.Ş yetkilileri Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilere fabrika hakkında sunum yaptılar.

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan programda Kızılırmak Holding yetkilileri ilk olarak holdingin tarihçesi hakkında bilgi verdiler.

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Küçükağıskalı, Müdür Yardımcısı Salih Yıldız, Teknik Müdür Yardımcısı Tuğba Köseoğlu, Makine Alan Şefi Erdal Karabudak ve Makine Öğretmeni Selahattin Gençkan ile öğrencilerin yer aldığı sunumda uzmanlar fabrikanın bölümleri ile üretilen ürünler hakkında öğrencilere detaylı sunum yaptılar.

Sunumun adından ise şirket yetkilileri öğrencilerin sorularını cevapladı.

Kızılırmak Holding bu proje ile meslek liselerinden staj için öğrenci almayı ve bu öğrencileri daha sonra karosuna alarak çırak olarak yetiştirip kalifiye eleman ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Programa Kızılırmak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Samet Sami Temel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haydar Kurtaran, Dökümhane Müdürü Kamil Bolat, Kalite Kontrol Uzmanı Osman Yalvaç ve Sosyal Medya Uzmanı Ramazan Çakar katıldı.