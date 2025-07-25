Sungurlu'ya bağlı Aşağı Fındıklı köyünde otomobil yandı.
Aşağı Fındıklı köyü mezarlığı yanında park halindeki 06 EDH 523 plakalı otomobilde yangın çıktı.
Otomobilde ki yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Otombilde maddi hasar oluştu.
Ekipler, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.
Muhabir: İhlas Haber Ajansı