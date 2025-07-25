Sungurlu'ya bağlı Aşağı Fındıklı köyünde otomobil yandı.

Aşağı Fındıklı köyü mezarlığı yanında park halindeki 06 EDH 523 plakalı otomobilde yangın çıktı.

F B I M G 1753424348888Otomobilde ki yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çorum'da yangın: 2 ev, 2 garaj ve 1 ahır kül oldu
Çorum'da yangın: 2 ev, 2 garaj ve 1 ahır kül oldu
İçeriği Görüntüle

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Otombilde maddi hasar oluştu.

Ekipler, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı