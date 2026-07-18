Çorum'un Osmancık ilçesinde İçme Suyu Arıtma Tesisi hizmete girdi.

Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akça, DSİ İçme Suyu ve Atıksu Dairesi Başkan Yardımcısı Hakan Solak, DSİ Çorum Şube Müdürü Davut Gerçekcioğlu ve DSİ teknik ekipleri ilçede yapımı tamamlanan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulunarak test üretim sürecini yerinde takip etti.

Dereboğazı Barajı’ndan beslenen ve günlük 13 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip tesiste yaklaşık 20 gün sürecek test sürecinin ardından, arıtılmış içme suyu şehir şebekesine verilecek.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gölgör; "Modern teknolojisiyle uzun yıllar ilçemizin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan tesis sayesinde hem su kalitesi artacak hem de su arz güvenliği önemli ölçüde güçlenecek. İnşallah çok yakında hemşehrilerimiz musluklarından gönül rahatlığıyla tüketebilecekleri sağlıklı ve kaliteli içme suyuna kavuşacak. Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği ve katkısı bulunan başta Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Sayın Prof. Dr. Lütfi Akça olmak üzere, teknik ekiplerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, tesisimizin Osmancık’ımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi