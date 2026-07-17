Arca Çorum FK, Konyaspor’un da istediği Adamo Nagalo transferinde önemli mesafe katetti.

Burkina Fasolu stoper Türkiye’ye davet edildi.

Nagalo Türkiye’ye davet edildi

PSV Eindhoven ile büyük oranda anlaşma sağladığı belirtilen Arca Çorum FK, Adamo Nagalo’yu son görüşmeleri gerçekleştirmek üzere Türkiye’ye davet etti.

Oyuncunun temsilcileriyle yapılacak görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde transfer sürecinin tamamlanması bekleniyor.

Nagalo’nun geçen sezon forma giydiği Konyaspor’da kalmaya sıcak baktığı ancak iki kulüp arasındaki bonservis görüşmelerinin uzadığı ileri sürüldü. Arca Çorum FK’nın hızlı hareket ederek oyuncuya sunduğu teklifin transferdeki dengeleri değiştirdiği belirtildi.

Bonservis için 4 milyon euro iddiası

Transfer görüşmelerinde PSV Eindhoven’ın yaklaşık 4 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü. Arca Çorum FK’nın bu rakamı ödemeyi kabul ederek Hollanda temsilcisiyle anlaşma noktasına geldiği iddia edildi.