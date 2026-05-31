Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

MHP Çorum İl Başkanlığı binasında düzenlenen programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Türk Büro-Sen Genel Sekreteri Sami Çam, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, MHP ilçe başkanları, Ülkü Ocakları ilçe başkanları, KAÇEP teşkilatları, İl Genel Meclisi üyeleri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları ve il temsilcileri, TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli, köy ve mahalle muhtarları, mesleki oda başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Ülkü Ocakları il yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kurban Bayramı dolayısıyla gönderdiği bayram mesajı okundu.

Ardından MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın bayram mesajı katılımcılarla paylaşıldı.

Programda konuşan MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Kurban Bayramı’nın manevi anlam ve önemine değinerek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Çıplak, Türk milletinin huzuru, devletin bekası ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümünü de anan Çıplak, Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere fetih kahramanlarını rahmet ve minnetle yâd etti.

Arca Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselme başarısını da tebrik eden Çıplak, kulüp yönetimine, teknik heyete ve destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmasında MHP’nin 15. Olağan Kongre sürecine de değinen Çıplak, ilçe kongrelerinin Bayat ilçesinden başlayacağını ve Merkez İlçe Kongresi ile tamamlanacağını belirterek sürecin teşkilatlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin istikrarı, güvenliği ve kalkınması açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Çıplak, Çorum’da hayata geçirilen Kırkdilim Tünelleri, İlim Yayma Kavşağı ve Hızlı Tren Projesi gibi yatırımların Cumhur İttifakı’nın hizmet anlayışının önemli örnekleri olduğunu ifade etti.