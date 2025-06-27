Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ceyhan Baran’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Mehmet İhsan Çıplak ve Mustafa Serdar Avcu, SMMMO Başkanı Ceyhan Baran ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Ceyhan Baran ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MHP heyetine teşekkür etti.

Ziyarete Çorum Belediye Meclis MHP’li üyesi Ahmet Yağmur Çırak ile bazı İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Ziyarette SMMMO Sekreteri Mustafa Torun, Sayman Fatih Barlık ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilgin Sucu’da hazır bulundu.