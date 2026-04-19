Saadet Partisi (SP) İl Başkanı Şuayip Sarı, İl Başkan Yardımcısı Murat Kırçı ve teşkilat yöneticileri, Polis Haftası dolayısıyla Arif Pehlivan’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Türk Polis Teşkilatı’nın toplum huzuru ve güvenliğinin temininde üstlendiği görevlerin önemi vurgulanırken, görevleri başında bulunan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlandı.

Ziyaret kapsamında, ülke genelinde kamuoyunu yakından ilgilendiren güncel gelişmeler de ele alındı. Bu çerçevede, Çorum ili özelinde asayiş ve güvenlik konularına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.