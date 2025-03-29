Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, bayram ikramiyesinin azlığına tepki gösterdi.

DP İl Başkanı Ahmet Damar, yaptığı açıklamada, iktidarın günlerce kafa yorup o değerli zamanlarını harcayıp, kendi harcamalarından kısıp, yandaşlardan kısıp, çoluk çoğunun yediğinden kesip, manda yoğurdunu bırakıp inek yoğurduna başlamak suretiyle, medine hurmasından tasarruf yapıp ve daha nice eforlarından kesip bütçeyi zar zor dengeleyip binbir eziyetle uğraşıp emekli bayram ikramiyesini 3.000 TL’den 4.000TL’ye çıkarmayı başardığını belirterek, “Sayın iktidar, bu seferde İmamoğlu hapse gitsin mi? Gitmesin mi?, Cumhurbaşkanı olsun mu olmasın mı? diyerek çıkan tartışmalar sonucu halk vekil olarak seçtiği 600 tane vekil olacak vekiller bir araya gelip iktidarın binbir zahmetle emekliye reva gördüğü 4.000 TL’yi genel kuruldan geçirmeden birbirlerine girdiler. Bu sayede bırak 4.000 TL’yi vermeyi emeklinin cebindeki parayı da pula çevirdiler. Seçim döneminde kapı kapı dolaşıp oy isteyen iktidar ve muhalefet olan vekiller emeklinin karşısına nasıl çıkarlar bunu da düşünmemek elde değil. Halkın karşısına çıkarak yine biz ettik siz etmeyin diyerek oy isterler. Emeklinin derdinden, geçim sıkıntısından, aç olup olmadığından, bayram gelmiş neyime anam anam garip anam türküsünü reva görürüler hep bana hep bana türküsünü de kendilerine söylerler. Yazık ettiniz emekliye yazık ettiniz bu millete, yazık ettiniz bu vatana. Her ne kadar 27/03/2025 tarihinde genel kuruldan geçti diyerek haberlerde çıksa da bu garip emekli ile dalga geçer gibi taksit taksit ödenmesi de bir utanç konusudur. Diyeceksiniz ki onaylanan kanunu niye eleştiriyorsun Bayrama birgün kala onaylana paradan ne hayır beklenir böyle milletinden bir haber olan vekillerden ne hayır gelir diye yazmak geldi içimden. Vatandaşın vekilleri kendilerine gelince en yüksekten bayram ikramiyesi alırken, garip emekliye 4.000TL oda taksit taksit bozdur bozdur harca. Emekli ve Türk halkının bayramı kutlu olsun” dedi.