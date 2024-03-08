Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, Millî Görüş'ün asıl ve tek temsilcisinin kendileri olduğunu hatırlatarak, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde halkın bu kez yanılmayacağını söyledi.

Önceki akşam, SP Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan'ı ağırladıkları toplantıda konuşan Cıdık, "Saha çalışmalarımızda görüyoruz ki halkımız, 22 yıllık AKP yönetiminden artık son derece bunalmış durumda. Açıkçası, önceki seçim dönemlerinde haketmediğimiz sözlere muhatap olurken, bu sefer yakın ilgi ve sevgiyle karşılanıyoruz. Hemşehrilerimizin bu teveccühlerini boşa çıkarmamak için 31 Mart'a kadar var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızın özlediği Millî Görüş Belediyeciliği'nin tek ve gerçek temsilcisi olan Saadet Partisi'ni, 31 Mart'tan sonra da en çok konuşulan parti yapacağız. Bu seçimlerde vatandaşımızın ferasetine güveniyor, Millî Görüş'ün aslı dururken fotokopisine veya kopyasına yeniden kanmayacaklarını umuyoruz." ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)