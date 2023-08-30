Tahmini Okuma Süresi: dakika

HARUN AKKAYA

Mimar Sinan Mahallesi 12. cadde sakinleri, yarım kalan asfalt çalışmasının biran önce tamamlanmasını istiyorlar.

Gazetemize arayan Mimar Sinan Mahallesi 12. Cadde sakinleri, sanayiye bağlanan yolun yarısına asfalt döküldüğünü diğer yarısının ise kaldığını belirterek, Belediye’den hem kalan yolun yapılmasını hem de ışıklandırma yapmalarını talep ettiler.

Havanın kararması ile birlikte caddede geç saatlere kadar içki içildiğini ve çevrenin kirletildiğini de aktaran mahalle sakinleri, bu durumdan son derece rahatsız olduklarını ifade ederek, aydınlatma yapıldığında bu görüntülerin önüne geçileceğini belirttiler.