U 19’da Türkiye Finallerinde mücadele edecek Mimar Sinanspor İzmir’e uğurlandı. Önceki akşam Mimar Sahası yanındaki parkta düzenlenen yolcu etme törenine Kulüp Başkanı Alper Zahir, Başkan Yardımcısı Hacı Ömer Yağlıdere. Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar ile birlikte Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy ve Yönetim Kurulu üyesi Hayrettin Karaca ile sporcu velileri katıldılar.

TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy Türkiye’nin en iyi dört takımının mücadele edeceği finallerde ilimizi temsil edecek Mimar Sinanspor’un grup ve yarı final maçlarındaki başarısını bu maçlarda da tekrar ederek kendilerini tekrar gururlandıracağına inandığını söyledi. Aksoy, takıma ve teknik heyete güvenlerinin tam olduğunu belirterek hayırlı yolculuklar ve başarı dileğinde bulundu.

Mimar Sinanspor Başkanı Alper Zahir de ilk iki etap maçlarında ortaya koydukları mücadele ile büyük beğeni toplayan takımın finallerde de kulüplerini ve illerini en güzel şekilde temsil edeceğine inandığını belirterek başarılar dileğinde bulundu. Mimar Sinanspor bugün yapılacak Teknik Toplantıda yapılacak kura çekimi ile rakibi belli olacak.

Bugün yapılacak kura çekimi ile temsilcimiz Mimar Sinanspor ile birlikte İstanbul Kartalspor, Yeni Mersin İdman Yurdu ve Arabayatağıspor takımları mücadele edecek. Çekilecek kura sonunda yarı final maçları sonunda kazanan iki takım Türkiye Şampiyonluğu kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçı oynayacaklar.