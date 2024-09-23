Mimar Sinan sahası sezonun ilk maçına yetişmiyor, Yeşil Siyahlı takım sezonun ilk maçını İtfaiye sahasında oynayacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bölgesel Amatör Lig’de Mimar Sinan’ın maçları oynayacağı Mimar Sinan sahasını bakıma almıştı. Sahanın soyunma odalarının modernizasyonu ve tribün yapım işi ihale edilmiş ve yüklenici firma çalışmalara başlamıştı.

Yüklenici firma soyunma odalarının modernizasyonu ve çevre düzeni iyileştirme çalışmalarını tamamladı.

Ancak tribün yapımında çelik konstiriksiyon direkleri dikildi ve çatı kaplama çalışmaları ve koltuk montajları henüz yapılmadı.

6 Ekim pazar günü sezonun ilk maçında evinde Çankırı Futbol Kulübünü misafir edecek olan Mimar Sinan bu maçını daha önce onay alınan İtfaiye sahasında oynayacak.

Yüklenici firmanın çalışmaları bu süre içinde bitirmesi bekleniyor,

İkinci hafta Sorgun Belediyespor deplasmanına çıkacak olan Mimar Sinan üçüncü haftada sahasında konuk edeceği Hacettepe 1945spor maçını Mimar Sinan sahasında oynaması bekleniyor.