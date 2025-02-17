SAHA: Yahşihan Yenişehir Sentetik.

HAKEMLER: Yahya Yenen, Emine Erim, Gökhan Altundalı (4. Hakem: Mehmet Gökçel),

KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR : Abdulsamet, Boğaçhan, Efe Mustafa, Kerem, Tunahan, Ahmet Efe, Mehmet Burak, Ömer, Emre, Atakan, Hasan Emre.

YEDEKLER: Nazım Mert, Mert, Mikail, Doğukan, Şükrü Kadir, Atakan, Furkan, Yahya, Mert, Onur Mert.

GENÇLİK MİMAR SİNANSPOR : Adem, Yusuf, Yavuz Burak, Nurullah, Fatih Serkan, Yunus, Hüseyin Can, Yusuf, Mustafa, Batuhan, Alper.

YEDEKLER: Ali, Ceyhun, Metehan, Volkan, Yusuf Can, Yunus Emre, Koray, Yiğit Emin, Talha, Emirhan.

GOLLER: Dk.20 ve 45 Emre (Yahşihanspor), Dk.63 Alper (Mimar Sinanspor).

Bölgesel amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor’da düşüş sürüyor. Yeşil beyazlar Yahşihanspor deplasmanında rakibine ilk yarıda yediği gollerle 2-1 yenilerek ikinci yarıdaki galibiyet hasreti deval etti.

Ev sahibi takım ilk yarıda Emre’nin attığı gollerle 2-0 öne geçti. İkinci yarıda temsilcimiz Mimar Sinanspor gol için yüklendi ve 63. dakikada Alper’in golü ile umutlandı. Ancak kalan bölümde gol çabası sonuç vermeyen Mimar Sinanspor rakibine 2-1 yenilerek bu haftayı da puansız kapattı ve tehlikeli bölgeye yaklaştı.