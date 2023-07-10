MURAT ÇETİN

Çorum'da nefes borusuna yemek kaçması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Kerem Satıcı, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Akraba ziyareti için Arpaöz Köyü'ne giden ailesinin yanındaki 3 yaşındaki Kerem Satıcı'nın yumurta yediği sırada nefes borusuna yemek kaçtı.

İhbar üzerine köye sevk edilen sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kerem, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kerem, yaşam mücadelesini kaybetti.

Minik Kerem bugün öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve çok sayıda vatandaş katıldı.