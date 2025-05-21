Çorum’da ilk kez düzenlenen ‘Modern Pantatlon Lazer Run’ müsabakaları Çorum ve Ankara’dan 20 kız 38 erkek toplam 58 sporcu mücadele etti. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalar Millet Bahçesi Parkında hazırlanan özel parkurda yapıldı. Yarışmalara Çorum’dan Eforspor ve Gençlikspor ile birlikte Ankara Aykonspor, Başkent Anıtspor, Ankara Yüzmespor, Ankara Enerji Yüzmespor, ABB Egospor, Başkent Çankayaspor kulübü sporcuları katıldılar.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular : U-9 Kızlar Kategorisi: 1. Asya Saat (Ankara Yüzme SK), 2. Elis Ulaş (Başkent Çankaya SK). 3. Lina Doğa Özek (Ankara Yüzme SK), 4. Asya Esma Çeken (Çorum Efor SK)U

U- 9 Erkekler Kategorisi, 1. Gökhan Uraz Altun (Ankara Yüzme SK). U-11 Kadınlar Kategorisi, 1. Eylül Ateş (Ankara Yüzme SK), 2. Ezgi ATILGAN (Başkent Anıt SK), 3. Güneş Kesinbazoğlu (Ankara Yüzme SK)

U-11 Erkekler Kategorisi: 1. Enes Berke Tağkan (ABB Ego SK), 2. Uygar Öztürk (Ankara Yüzme SK), 3. Ökten Talha Örnekol (Ankara Enerji Yüzme SK), 4. Kılıçarslan TUNÇ (Ankara Yüzme SK)

U-13 Kadınlar Kategorisi, 1. Elif Sena Dursuncu (ABB Ego SK), 2.İklim İrem Duman (Başkent Anıt SK), 3. Sezin İlkyaz (Çorum Efor SK), 4. Şebnem Burçe Fıldır (Çorum Efor SK)

U-13 Erkekler Kategorisi: 1.Ali Çınar Duran (Başkent Çankaya SK), 2,. Abdulkadir Mirza Kılıç (Başkent Anıt SK, 3. Yiğit Nedim Altıntaş (ABB Ego SK), 4. Nevzat Ata Saat (Ankara Yüzme SK)

U-15 Kadınlar Kategorisi: 1. Aylin Yılmaz (Başkent Anıt SK), 2. Eylül Kazancı (Çorum Gençlik SK), 3. Beren Koldaş (Çorum Gençlik SK), 4. Berra Kesimal (Başkent Anıt SK)

U-15 Erkekler Kategorisi: 1. Tuna Yiğit (Ankara Yüzme SK), 2. Mustafa Yalçın (ABB Ego SK), 3. Çağan Mert Şahinbaş (Çorum Efor SK), 4. Mahir Emre Özyılmaz (Çorum Efor SK)

Yarış sonunda dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya, Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, Geçlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Nadir Solak ve İl Temsilcisi Osman Pehlivan tarafından verildi.