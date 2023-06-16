Çorum 'un Osmancık ilçesinde motosikletle elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

13 yaşındaki T.A'nın kullandığı elektrikli bisiklet, D100 kara yolu Danişment Caddesi yakınlarındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada Mehmet Gömeç (23) yönetimindeki 06 M 8492 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücülerle elektrikli bisikletteki C.Ç. (13) ve motosikletteki Furkan Tetik (19) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan elektrikli bisiklet sürücüsü T.A, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. (A.A)