Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, ilçe sınırları içerisinde bulunan Kös Dağı mevkiinde yer alan Abdullah Yaylası’nda incelemelerde bulundu.

Başkan Yardımcısı Saim Küçüksemerci ile birlikte yayladaki tesislerin son durumunu inceleyen Başkan Dereli, yaptığı açıklamada “Orta Karadeniz Kalkınma Projesi (OKA) ile Turizm’e kazandırılması hedeflenen bu güzide yaylamızı yerinde inceleyip eksiklerini görmek istedik. Bu tesisin eksiklerinin tamamlanıp ülke turizmine kazandırılması için bizde Belediye olarak girişimlerimizi sürdürecek ve takipcisi olacağız. İlçe halkımız müsterih olsunlar, başta da söz verdiğimiz gibi ilçemiz yararına olan her projeyi destekleyecek ve faaliyete geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.