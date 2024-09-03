Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 terörist etkisiz hale getirildi.

"ALIŞILMADIK, SÜRATLİ VE SÜREKLİ OPERASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ"

MSB'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

“Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz"