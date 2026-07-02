Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, geçtiğimiz hafta evinde çıkan yangından etkilenen aileyi evlerinde ziyaret etti.

22 Haziran 2026 tarihinde Ulukavak Mahallesi Çamdeğirmeni 2. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın ikinci katındaki L.G'ye ait dairede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıkmış ve yoğun dumandan 7 kişi etkilenmişti.

Müftü Yıldırım, yangınzede aileyi ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunarak maddi ölçüde büyük hasar gören evde inceleme yaptı.

Ziyarette, TDV Çorum Şube Temsilcisi Ramazan Tarık Gökçe ve aynı mahallede bulunan Yıldırım Beyazıt Cami İmam Hatibi Cezmi Durmuş da hazır bulundu.

Müftü Yıldırım, yangınzede aileye üzüntülerini paylaştıklarını belirtirken, Çorum Müftülüğü ve TDV Çorum şubesi olarak imkanlar ölçüsünde destek vereceklerini söyledi.

MÜFTÜ ESNAFLA KAHVALTIDA BULUŞTU

Çorum İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından "Aile İçin Çıktık Yola" Projesi kapsamında esnafa yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Programa, Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin, Şube Müdürü Bünyamin Şahin, ADRB görevlisi il vaizleri, din görevlileri, bazı mahalle muhtarları ve çok sayıda esnaf katıldı.

Müftü Yıldırım, esnafa hayırlı iş ve bol kazanç dileklerinde bulunurken, müftülüğe ve Diyanet Vakfı’na verdikleri destekten dolayı minnettarlığını ifade etti.

Programda ayrıca Çorum Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunun (ADRB) faaliyetlerini içeren bir sunum yapıldı.

Program, Müftü Yıldırım’ın katılımcılara kitap hediyesi takdiminin ardından sona erdi